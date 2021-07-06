***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2021 11:16
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946807
BIST
12:421.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
12:428,6796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0152
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6796
En Düşük
8,6270
12:4210,2804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0125
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
12:42503,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,55
|Açılış
|: 503,82
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,53
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler12:42
|GWIND
|3,74
|135.272.485
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.548.059
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.799.223
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|5.937.728
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|4.466.432
|% 9,94
|
|KSTUR
|248,00
|44.392
|% -7,15
|
|DIRIT
|3,52
|39.878
|% -6,13
|
|NIBAS
|12,35
|5.082.590
|% -4,93
|
|SUMAS
|61,10
|18.330
|% -4,53
|
|TACTR
|30,02
|129.776
|% -4,46
|
|GARAN
|8,74
|655.201.381
|% 1,16
|
|THYAO
|14,12
|376.226.870
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,47
|257.636.686
|% 0,55
|
|EREGL
|18,25
|251.175.481
|% 0,16
|
|KOZAL
|111,10
|236.935.096
|% -0,27
|
|YKBNK
|2,24
|184.067.390
|% 0,45
|
|GARAN
|8,74
|655.201.381
|% 1,16
|
|PEKGY
|1,30
|65.125.430
|% 0,78
|
|AKBNK
|5,47
|257.636.686
|% 0,55
|
|TSKB
|1,29
|54.414.960
|% 0,00
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6741
|8,6796
|% 0,18
|
|Euro
|10,2724
|10,2804
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9621
|12,0221
|% -0,02
|
|Frank
|9,3428
|9,3991
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3045
|2,3160
|% 0,02
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|16,94
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,55
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.379
|27,00
|
|Tam
|3.316
|3.399
|28,04
|
|Yarım
|1.603
|1.644
|13,56
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,79
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,69
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|77,37
|77,37
|0,21
|