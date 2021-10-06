***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2021 12:10
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967315
BIST
12:131.378
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -14,05
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.377
12:138,9239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0553
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
12:1310,3123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0196
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
12:13500,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,75
|Açılış
|: 500,91
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler12:13
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|AKFGY
|5,20
|9.945.086
|% 8,33
|
|NUGYO
|12,19
|13.726.850
|% 7,88
|
|SEYKM
|18,00
|10.774.712
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|30.107.204
|% -9,78
|
|MARTI
|1,39
|17.326.585
|% -8,55
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|EREGL
|16,56
|905.352.929
|% 2,54
|
|GARAN
|9,16
|460.326.432
|% -1,29
|
|KRDMD
|6,37
|460.101.656
|% 0,31
|
|PETKM
|6,32
|421.904.605
|% -5,11
|
|TUPRS
|119,40
|355.837.239
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,34
|201.788.076
|% -1,27
|
|KRDMD
|6,37
|460.101.656
|% 0,31
|
|PETKM
|6,32
|421.904.605
|% -5,11
|
|EREGL
|16,56
|905.352.929
|% 2,54
|
|ODAS
|1,42
|75.317.676
|% -1,39
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9187
|8,9239
|% 0,62
|
|Euro
|10,3051
|10,3123
|% 0,19
|
|Sterlin
|12,0466
|12,1070
|% 0,03
|
|Frank
|9,5459
|9,6034
|% 0,35
|
|Riyal
|2,3703
|2,3822
|% 0,59
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-12,27
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,51
|82,51
|1,25
|
Seans Raporu
12:13
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12:21YATAS
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12:20XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 6, 192.00 milyon TL de
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12:18PETKM
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