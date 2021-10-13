***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2021 14:17
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970197
BIST
14:271.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 12,04
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.421
14:279,0606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0255
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0663
En Düşük
9,0017
14:2710,4818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0506
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5009
En Düşük
10,4123
14:27516,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,78
|Açılış
|: 516,16
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
516,23
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler14:27
|LUKSK
|49,50
|9.520.854
|% 10,00
|
|FROTO
|177,00
|967.425.706
|% 9,60
|
|KTSKR
|33,26
|24.416.725
|% 7,85
|
|OZBAL
|18,22
|74.386.704
|% 6,24
|
|AGESA
|22,00
|14.157.833
|% 6,08
|
|PRKAB
|19,17
|6.651.549
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|54.147.097
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|DOBUR
|34,74
|2.880.734
|% -8,43
|
|OYLUM
|7,31
|4.880.860
|% -7,23
|
|THYAO
|14,34
|968.305.000
|% 2,43
|
|FROTO
|177,00
|967.425.706
|% 9,60
|
|GARAN
|9,50
|553.899.831
|% 0,00
|
|ASELS
|16,45
|514.432.742
|% 0,67
|
|PETKM
|6,17
|446.219.290
|% 0,16
|
|EKGYO
|1,85
|353.530.175
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,43
|223.096.366
|% 0,00
|
|PETKM
|6,17
|446.219.290
|% 0,16
|
|THYAO
|14,34
|968.305.000
|% 2,43
|
|KARSN
|3,66
|240.327.486
|% 2,52
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0558
|9,0606
|% 0,28
|
|Euro
|10,4774
|10,4818
|% 0,49
|
|Sterlin
|12,2864
|12,3480
|% 0,38
|
|Frank
|9,7089
|9,7674
|% 0,42
|
|Riyal
|2,4039
|2,4159
|% 0,09
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|11,05
|
|Altın Gr.
|515
|515
|3,74
|
|Cumhuriyet
|3.407
|3.459
|12,00
|
|Tam
|3.394
|3.479
|15,42
|
|Yarım
|1.640
|1.683
|7,46
|
|Çeyrek
|823
|841
|3,73
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,85
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,09
|
|B. Petrol
|82,88
|82,88
|-0,54
|