***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2022 12:36
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024189
BIST
13:112.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -7,80
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
13:1114,8256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0270
|Açılış
|: 14,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8259
En Düşük
14,7775
13:1115,7395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0071
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6882
13:11902,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,37
|Açılış
|: 902,96
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler13:09
|UFUK
|25,96
|1.432.940
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|53.215.139
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.791.211
|% 9,96
|
|OTTO
|37,26
|1.499.845
|% 9,91
|
|DAGHL
|33,98
|5.971.499
|% 9,54
|
|EUHOL
|2,55
|38.648.522
|% -9,89
|
|SAFKR
|7,30
|55.590.241
|% -6,77
|
|ALBRK
|1,35
|24.420.423
|% -6,08
|
|VAKKO
|12,61
|9.245.038
|% -5,40
|
|MMCAS
|2,66
|145.896
|% -5,34
|
|THYAO
|38,68
|1.918.969.258
|% -1,07
|
|KRDMD
|14,61
|1.176.720.288
|% -0,27
|
|EREGL
|33,40
|1.125.938.766
|% 0,97
|
|SISE
|17,47
|929.992.832
|% -0,80
|
|YKBNK
|4,84
|927.775.399
|% -2,02
|
|EKGYO
|2,61
|636.123.282
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,84
|927.775.399
|% -2,02
|
|ODAS
|2,37
|297.836.715
|% 0,00
|
|TSKB
|1,86
|170.378.431
|% -2,62
|
|KRDMD
|14,61
|1.176.720.288
|% -0,27
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8179
|14,8256
|% 0,18
|
|Euro
|15,7317
|15,7395
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,5997
|18,6930
|% 0,27
|
|Frank
|15,3205
|15,4128
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9394
|3,9591
|% 0,18
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-9,23
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-3,08
|
|Cumhuriyet
|6.020
|6.111
|-25,00
|
|Tam
|5.986
|6.136
|-32,15
|
|Yarım
|2.893
|2.968
|-15,56
|
|Çeyrek
|1.451
|1.484
|-7,77
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,60
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,78
|