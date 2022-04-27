***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2022 13:56
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024209
BIST
15:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 7,64
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
15:0514,8240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0254
|Açılış
|: 14,8220
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8262
En Düşük
14,7775
15:0515,6936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0530
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6766
15:05906,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 906,08
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler15:05
|UFUK
|25,96
|1.449.632
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|54.726.970
|% 9,97
|
|OTTO
|37,26
|1.787.976
|% 9,91
|
|ETILR
|8,75
|7.144.104
|% 8,83
|
|LIDER
|22,94
|330.411.264
|% 7,10
|
|SAFKR
|7,27
|59.499.224
|% -7,15
|
|KLSYN
|2,11
|65.415.292
|% -5,80
|
|PAMEL
|108,80
|4.836.027
|% -4,23
|
|KGYO
|4,44
|6.261.464
|% -3,90
|
|OYYAT
|57,70
|5.173.355
|% -3,83
|
|LIDER
|22,94
|330.411.264
|% 7,10
|
|SUWEN
|18,20
|97.456.313
|% 2,59
|
|BASGZ
|17,72
|92.282.907
|% -1,88
|
|CONSE
|4,10
|91.055.628
|% 0,74
|
|SMRTG
|17,69
|81.553.310
|% -1,89
|
|KLSYN
|2,11
|65.415.292
|% -5,80
|
|CONSE
|4,10
|91.055.628
|% 0,74
|
|LIDER
|22,94
|330.411.264
|% 7,10
|
|HUNER
|2,88
|34.259.405
|% -3,03
|
|MOBTL
|1,66
|17.130.469
|% 0,61
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8209
|14,8240
|% 0,17
|
|Euro
|15,6877
|15,6936
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,5620
|18,6550
|% 0,07
|
|Frank
|15,2749
|15,3669
|% -0,22
|
|Riyal
|3,9392
|3,9590
|% 0,17
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|-3,63
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|6.028
|6.120
|-16,00
|
|Tam
|5.991
|6.140
|-27,71
|
|Yarım
|2.896
|2.970
|-13,41
|
|Çeyrek
|1.452
|1.485
|-6,70
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,64
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,27
|