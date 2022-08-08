***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.08.2022 14:44
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052886
BIST
14:522.778
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 27,46
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
14:5217,9642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0520
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
14:5218,3297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0884
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
14:521.029,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,19
|Açılış
|: 1.029,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.030,00
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler14:50
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|58.632.544
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|41.115.982
|% 9,99
|
|KONKA
|23,14
|138.202.018
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|190.165.356
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|14.749.079
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|199.423.002
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|HUNER
|3,30
|191.875.488
|% -9,59
|
|KZBGY
|40,62
|20.572.109
|% -8,43
|
|THYAO
|58,05
|3.065.499.566
|% -0,26
|
|EKGYO
|3,57
|1.652.890.956
|% 2,00
|
|EREGL
|28,28
|1.316.482.310
|% 2,54
|
|AKBNK
|9,20
|1.169.150.335
|% -1,81
|
|SISE
|23,80
|1.123.225.418
|% 1,71
|
|EKGYO
|3,57
|1.652.890.956
|% 2,00
|
|TSKB
|3,12
|858.033.656
|% -1,89
|
|SKBNK
|2,18
|540.064.728
|% -1,36
|
|YKBNK
|5,17
|1.053.371.368
|% -1,34
|
|ALBRK
|1,53
|217.767.121
|% -3,77
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9563
|17,9668
|% 0,30
|
|Euro
|18,3237
|18,3353
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,6745
|21,7832
|% 0,54
|
|Frank
|18,6808
|18,7934
|% 0,72
|
|Riyal
|4,7652
|4,7891
|% 0,26
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,16
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|6,10
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.972
|22,00
|
|Tam
|6.907
|6.954
|-36,00
|
|Yarım
|3.365
|3.400
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.699
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,24
|20,27
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,22
|
|B. Petrol
|93,47
|93,47
|-1,45
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:05ORCAY
Yüzde 5.48 oranında artışla 21.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 311, 634 adet işlem
-
15:04EDATA
Yüzde 8.32 oranında artışla 16.01 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 193, 878 adet işlem
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15:03ODAS
Yüzde 4.49 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 852, 850 adet işlem
-
15:02YGYO
Yüzde 4.60 oranında artışla 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 444, 403 adet işlem
-
15:01CIMSA
Yüzde 4.44 oranında artışla 42.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 059, 405 adet işlem