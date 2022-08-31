***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.08.2022 12:11
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059054
BIST
13:253.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 10,35
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.160
13:2518,1935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0078
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
13:2518,1599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0506
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1387
13:251.001,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,91
|Açılış
|: 1.001,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.000,39
BIST En Aktif Hisseler13:23
|EGGUB
|279,40
|88.763.489
|% 10,00
|
|ATSYH
|143,00
|8.377.941
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|50.676.842
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|2.378.392
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|22.169.378
|% 9,96
|
|ESCAR
|43,20
|3.176.107
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|3.990.497
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.810.350
|% -9,98
|
|PRZMA
|4,07
|1.405.357
|% -6,22
|
|PAMEL
|130,20
|4.871.440
|% -5,65
|
|THYAO
|72,00
|3.956.391.802
|% 2,20
|
|GARAN
|23,26
|1.801.023.383
|% -3,96
|
|HALKB
|8,33
|1.613.611.927
|% 6,25
|
|PETKM
|13,64
|1.469.430.030
|% 1,41
|
|EKGYO
|4,04
|1.200.797.117
|% 0,25
|
|EKGYO
|4,04
|1.200.797.117
|% 0,25
|
|HALKB
|8,33
|1.613.611.927
|% 6,25
|
|VAKBN
|7,06
|1.183.339.614
|% 6,17
|
|YKBNK
|6,80
|1.067.682.596
|% -0,87
|
|PETKM
|13,64
|1.469.430.030
|% 1,41
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1857
|18,1940
|% -0,04
|
|Euro
|18,1520
|18,1589
|% -0,28
|
|Sterlin
|21,0901
|21,1959
|% -0,07
|
|Frank
|18,5160
|18,6276
|% -0,27
|
|Riyal
|4,8282
|4,8524
|% 0,15
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-13,08
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-6,07
|
|Cumhuriyet
|6.693
|6.794
|-69,00
|
|Tam
|6.724
|6.775
|-57,00
|
|Yarım
|3.276
|3.312
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|17,99
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|-0,24
|
|B. Petrol
|94,93
|94,93
|-2,91
|