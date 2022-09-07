***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2022 11:12
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060890
BIST
11:553.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -19,50
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
11:5518,2391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
11:5518,0668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
11:55999,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,15
|Açılış
|: 999,53
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler11:53
|ORGE
|12,98
|50.262.631
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|82.826.872
|% 9,95
|
|CUSAN
|14,15
|22.419.944
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|7.629.149
|% -9,97
|
|ISFIN
|8,18
|33.588.964
|% -7,57
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|SANEL
|10,05
|1.088.152
|% -6,51
|
|ALKA
|66,35
|28.398.416
|% -5,95
|
|YKBNK
|8,07
|3.889.099.329
|% -2,54
|
|AKBNK
|15,13
|3.058.144.978
|% -2,83
|
|THYAO
|74,15
|2.522.472.362
|% 0,68
|
|EKGYO
|4,74
|2.376.092.044
|% 5,10
|
|ISCTR
|10,31
|1.720.011.096
|% -2,09
|
|EKGYO
|4,74
|2.376.092.044
|% 5,10
|
|YKBNK
|8,07
|3.889.099.329
|% -2,54
|
|AKBNK
|15,13
|3.058.144.978
|% -2,83
|
|ISCTR
|10,31
|1.720.011.096
|% -2,09
|
|VAKBN
|10,80
|1.631.553.422
|% 7,14
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2296
|18,2438
|% 0,05
|
|Euro
|18,0658
|18,0736
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,9037
|21,0085
|% -0,14
|
|Frank
|18,4864
|18,5977
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8381
|4,8624
|% 0,06
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,66
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|2,17
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.774
|6.864
|24,00
|
|Yarım
|3.301
|3.350
|11,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.678
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,21
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,10
|
|B. Petrol
|92,45
|92,45
|-0,38
|
Seans Raporu
11:53
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