***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.09.2022 12:06
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065180
BIST
11:533.272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -9,25
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.262
11:5318,4621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0481
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
11:5317,9268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0832
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9268
En Düşük
17,6343
11:53976,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,10
|Açılış
|: 976,25
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler11:51
|GRNYO
|4,62
|4.150.036
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|43.484.510
|% 9,96
|
|ALKIM
|31,42
|120.477.365
|% 9,94
|
|ULKER
|23,94
|127.830.411
|% 9,92
|
|TEKTU
|2,16
|61.715.832
|% 9,64
|
|PINSU
|5,85
|23.291.705
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|183.308.782
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|728.544
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|234.670.845
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,28
|310.479.964
|% -9,88
|
|SASA
|64,30
|1.296.383.541
|% 3,88
|
|THYAO
|69,70
|1.262.153.688
|% -1,62
|
|HEKTS
|52,95
|799.906.415
|% 4,64
|
|VESTL
|38,40
|748.980.223
|% 7,38
|
|ASELS
|30,42
|704.806.158
|% 1,06
|
|SKBNK
|2,28
|310.479.964
|% -9,88
|
|EKGYO
|3,94
|339.133.905
|% -0,76
|
|TSKB
|2,62
|234.670.845
|% -9,97
|
|ZOREN
|4,79
|384.323.469
|% 7,16
|
|YKBNK
|6,71
|481.201.747
|% -3,31
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4518
|18,4602
|% 0,25
|
|Euro
|17,8882
|17,9231
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,7854
|19,8846
|% -0,71
|
|Frank
|18,6560
|18,7684
|% -0,12
|
|Riyal
|4,8942
|4,9187
|% 0,30
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|1,89
|
|Altın Gr.
|976
|976
|2,83
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.671
|6.749
|-13,00
|
|Yarım
|3.243
|3.299
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,74
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|-0,52
|
Seans Raporu
11:51
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12:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 25 kaybederek (% -0.56 ) 2, 892
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12:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRNYO, ULKER, TEKTU, ALKIM, ELITE
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12:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, ISGYO, TSKB, PINSU, SKBNK
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