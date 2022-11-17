***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:07
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080605
BIST
12:464.592
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -76,91
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
12:4618,6206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0312
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
12:4619,3200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0130
|Açılış
|: 19,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2929
12:461.057,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,59
|Açılış
|: 1.057,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler12:44
|BRLSM
|26,88
|128.782.812
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.707.339
|% 9,95
|
|PRDGS
|12,73
|184.439.327
|% 9,93
|
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|AKENR
|6,43
|297.556.296
|% 9,91
|
|SILVR
|23,76
|14.964.550
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.202.158.859
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|832.729.801
|% -9,97
|
|KERVN
|1,07
|330.153
|% -8,55
|
|COSMO
|93,20
|453.698
|% -6,99
|
|THYAO
|108,00
|6.546.434.618
|% 3,25
|
|EREGL
|37,52
|3.100.203.162
|% 1,30
|
|KONTR
|211,50
|2.870.653.062
|% -1,90
|
|ASELS
|40,06
|2.603.960.833
|% 0,55
|
|HALKB
|10,05
|2.007.989.919
|% -2,24
|
|ALBRK
|3,29
|664.434.471
|% 6,82
|
|VAKBN
|9,91
|2.000.955.783
|% -3,69
|
|HALKB
|10,05
|2.007.989.919
|% -2,24
|
|EKGYO
|5,55
|1.057.726.423
|% 0,36
|
|SKBNK
|2,30
|428.343.753
|% -2,54
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6171
|18,6205
|% 0,17
|
|Euro
|19,3059
|19,3223
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,0539
|22,1645
|% -0,15
|
|Frank
|19,5669
|19,6848
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9390
|4,9637
|% 0,19
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|-8,58
|
|Altın Gr.
|1.056
|1.056
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|7.059
|7.165
|-39,00
|
|Tam
|7.026
|7.141
|-21,00
|
|Yarım
|3.412
|3.491
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.745
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,11
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|12,59
|12,61
|-0,22
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|-0,55
|