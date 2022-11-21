***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2022 10:16
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081310
BIST
10:204.522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -4,45
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.528
En Düşük
4.500
10:2018,6221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
10:2019,1330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,1020
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2749
En Düşük
19,0937
10:201.044,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,85
|Açılış
|: 1.044,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.043,22
BIST En Aktif Hisseler10:20
|SEYKM
|9,57
|18.945.469
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|1.290.489
|% 10,00
|
|BRKSN
|18,06
|1.915.750
|% 9,99
|
|ALFAS
|85,55
|12.852.604
|% 9,96
|
|EUREN
|70,15
|36.402.206
|% 9,95
|
|SILVR
|19,26
|1.661.040
|% -10,00
|
|SASA
|135,90
|65.614.423
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|44.009.066
|% -9,97
|
|PRDGS
|10,32
|9.844.279
|% -9,95
|
|AKENR
|5,43
|4.508.889
|% -6,22
|
|KONTR
|180,40
|1.204.960.442
|% 3,26
|
|THYAO
|107,50
|680.613.570
|% 0,84
|
|PETKM
|15,21
|470.751.662
|% 1,40
|
|EREGL
|37,00
|348.482.704
|% 0,27
|
|YKBNK
|11,10
|335.226.354
|% 1,37
|
|ALBRK
|3,40
|210.975.309
|% -1,45
|
|EKGYO
|5,54
|270.424.569
|% 0,91
|
|SKBNK
|2,50
|93.334.962
|% 2,88
|
|ADESE
|1,37
|43.145.893
|% 2,24
|
|PETKM
|15,21
|470.751.662
|% 1,40
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6145
|18,6221
|% 0,07
|
|Euro
|19,1241
|19,1330
|% -0,53
|
|Sterlin
|21,9421
|22,0521
|% -0,47
|
|Frank
|19,3733
|19,4900
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9393
|4,9640
|% 0,05
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-3,67
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.045
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.965
|7.088
|-43,00
|
|Yarım
|3.382
|3.465
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.732
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,87
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|86,85
|86,85
|-0,77
|