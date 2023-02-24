***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2023 10:59
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116659
BIST
14:135.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 11,94
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.077
14:1318,8832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9081
En Düşük
18,7970
14:1319,9906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0335
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8826
14:131.106,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,32
|Açılış
|: 1.106,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.101,40
BIST En Aktif Hisseler14:11
|ULUSE
|347,60
|31.293.704
|% 10,00
|
|OZSUB
|14,97
|48.614.130
|% 9,99
|
|OYAKC
|43,94
|2.580.133.185
|% 9,96
|
|BRSAN
|76,75
|23.769.398
|% 9,96
|
|IDEAS
|36,42
|8.583.318
|% 9,96
|
|COSMO
|101,20
|1.567.024
|% -8,75
|
|MARKA
|4,15
|2.705.654
|% -7,98
|
|QNBFL
|88,00
|73.749
|% -7,17
|
|ALBRK
|2,96
|983.124.287
|% -6,33
|
|DERHL
|5,37
|19.475.320
|% -5,79
|
|KRDMD
|22,66
|4.910.891.774
|% 4,23
|
|EREGL
|44,88
|3.963.126.654
|% 1,13
|
|OYAKC
|43,94
|2.580.133.185
|% 9,96
|
|ASTOR
|36,56
|2.374.686.217
|% 7,03
|
|TUPRS
|600,20
|2.367.524.465
|% 2,34
|
|ALBRK
|2,96
|983.124.287
|% -6,33
|
|EKGYO
|8,28
|2.344.958.758
|% 2,35
|
|KRDMD
|22,66
|4.910.891.774
|% 4,23
|
|BUCIM
|7,98
|1.281.044.643
|% 3,77
|
|AFYON
|11,10
|993.906.019
|% 8,72
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8775
|18,8863
|% 0,06
|
|Euro
|19,9801
|19,9872
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,6028
|22,7161
|% -0,09
|
|Frank
|20,1227
|20,2439
|% -0,10
|
|Riyal
|5,0181
|5,0433
|% 0,06
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-1,05
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|7.489
|7.602
|-2,00
|
|Tam
|7.526
|7.580
|-44,00
|
|Yarım
|3.677
|3.709
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.855
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,17
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,84
|12,85
|-0,11
|
|B. Petrol
|82,92
|82,92
|0,71
|
Seans Raporu
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