***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2023 14:51
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204890
BIST
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16:328.237
En Düşük
|Değişim
|: -1,12%
|| -93,31
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.212
En Yüksek
8.471
16:3227,7510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0898
|Açılış
|: 27,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7575
En Düşük
27,6408
16:3229,3693
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0508
|Açılış
|: 29,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3164
16:321.675,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,90
|Açılış
|: 1.675,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.681,97
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler16:32
|CMBTN
|1.098,90
|207.908.111
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|13.606.335
|% 10,00
|
|ISKUR
|5.082.000,00
|5.082.000
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|5.735.400
|% 10,00
|
|BRSAN
|988,30
|3.327.149.248
|% 9,99
|
|IHAAS
|18,09
|462.063.575
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|29.133.912
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|641.057
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|31.115.612
|% -10,00
|
|QNBFB
|330,30
|5.912.994
|% -9,98
|
|THYAO
|225,60
|5.909.347.672
|% -1,96
|
|ASELS
|43,24
|5.666.844.328
|% 3,00
|
|TUPRS
|146,60
|4.539.165.434
|% 1,52
|
|EREGL
|43,74
|4.255.733.445
|% -0,86
|
|GESAN
|110,40
|4.210.493.669
|% 8,24
|
|EKGYO
|7,96
|2.793.204.505
|% -2,69
|
|ODAS
|13,59
|4.046.701.683
|% 0,67
|
|KATMR
|3,04
|901.156.210
|% -0,33
|
|ZOREN
|6,28
|1.779.608.783
|% 1,95
|
|YKBNK
|19,58
|4.202.318.828
|% 1,45
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7433
|27,7510
|% 0,32
|
|Euro
|29,3471
|29,3693
|% -0,17
|
|Sterlin
|33,8871
|34,0570
|% -0,28
|
|Frank
|30,5855
|30,7697
|% 0,06
|
|Riyal
|7,3758
|7,4128
|% 0,24
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|2,37
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.676
|7,38
|
|Cumhuriyet
|11.619
|11.796
|30,00
|
|Tam
|11.367
|11.446
|-5,00
|
|Yarım
|5.701
|5.745
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.842
|2.872
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,74
|0,12
|
|B. Petrol
|87,55
|87,55
|1,73
|
Seans Raporu
16:32
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