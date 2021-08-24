***ALBRK* *BRKT* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******BRKT******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [BRKT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın yönetim kurulu tarafından alınan karar kapsamında,1. Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07 Haziran 2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan III-61.1 numaralı Kira Sertifikaları Tebliği çerçevesinde, Bankamızın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde Katkı Sermaye Niteliğinde, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin Tahsisli olarak ve/veya Nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına, 2. Kira sertifikalarının türüne, vadesine, dayanak sözleşmelere, ihraca esas olacak varlık ve haklara karar verilmesi yukarıda belirtilen kira sertifikası ihracı amacıyla gerekli olması durumunda Bankamıza ait varlık ve hakların Bereket Varlık Kiralama A.Ş.'ye devri de dahil olmak üzere ihracın gerçekleştirilmesine yönelik her türlü tasarruf ve işlemin gerçekleştirilmesi ihraca ilişkin gerekli tüm hazırlıkların yapılması ihracın gerçekleştirilmesine yönelik olarak Bereket Varlık Kiralama A.Ş. ile gerekli tüm sözleşmelerin imzalanması kira sertifikası ihracına ilişkin izahname, sözleşme ve gerekli olabilecek tüm diğer belgelerin ve formların ve bunlarda yapılabilecek değişikliklerin tanzim ve imzası kira sertifikası ihracına ilişkin esasların tespiti Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na ve diğer ilgili makamlara gerekli başvurunun yapılması ihracın SPK tarafından onaylanması ve kira sertifikalarının Borsa İstanbul'a kote edilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması kira gelirlerinin kira sertifikası sahiplerine ödenmesi de dahil olmak üzere ihraca ilişkin diğer tüm şartlara ve detaylara karar vermek ve ihraca ilişkin tüm işlemlerin yürütülmesine, 3. Yukarıdaki tüm işlemler için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine ve bu yetkilerin Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun biçimde uygulanmasına, 4. Yukarıda esaslarına yer verilen kira sertifikalarının ihracı kapsamında SPK'ya yapılacak tertip ihraç belgelerinin onaylanmasına dair başvuruların ayrıca Yönetim Kurulumuzun onayına tabi olmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960304BIST