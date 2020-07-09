***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKSüreç İptal Nedeni07.07.2020 tarihli özel durum açıklaması ile SPK'ya tertip ihraç belgesi onayı müracatı yapıldığı duyurulan nitelikli yatırımcılara yönelik kira sertifikası ihracı şirketimiz yönetiminin kararı ile ileride tekrar değerlendirilmek üzere iptal edilmiştir.İptal Edilen SüreçPay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faizsiz)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858495BIST