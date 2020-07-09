***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
09.07.2020 18:48
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Süreç İptal Nedeni
07.07.2020 tarihli özel durum açıklaması ile SPK'ya tertip ihraç belgesi onayı müracatı yapıldığı duyurulan nitelikli yatırımcılara yönelik kira sertifikası ihracı şirketimiz yönetiminin kararı ile ileride tekrar değerlendirilmek üzere iptal edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858496
BIST
18:05115.794
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -2.918,92
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
115.634
18:056,8641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
18:057,7619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0133
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7512
18:05397,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,33
|Açılış
|: 397,45
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
396,42
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|38.769.511
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|13.211.883
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|98.075.582
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|36.330.352
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|108.999.766
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|12.027.327
|% -10,00
|
|TRCAS
|3,61
|80.050.021
|% -9,98
|
|GEREL
|5,33
|48.766.498
|% -9,97
|
|SNPAM
|8,67
|6.062.606
|% -9,97
|
|TURGG
|61,05
|12.379.696
|% -9,96
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|THYAO
|11,55
|1.803.140.151
|% 2,12
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|GARAN
|7,91
|1.310.475.607
|% -3,06
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|ODAS
|2,63
|1.167.550.110
|% -2,95
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|KRDMD
|3,09
|905.121.346
|% -5,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6309
|8,6741
|% 0,09
|
|Frank
|7,2757
|7,3195
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8241
|1,8333
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-9,24
|
|Altın Gr.
|397
|398
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|2.659
|2.699
|9,00
|
|Tam
|2.656
|2.671
|-2,60
|
|Yarım
|1.290
|1.306
|-1,30
|
|Çeyrek
|645
|654
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,59
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|-1,14
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