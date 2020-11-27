***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
27.11.2020 11:23
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Süreç İptal Nedeni
24.11.2020 tarihli özel durum açıklaması ile SPK'dan tertip ihraç belgesi onayının alındığı duyurulan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı karar ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere gerçekleştirilecek 90 gün vadeli, 75.000.000,- Türk lirası tutarındaki kira sertifikası ihracı şirketimiz yönetiminin kararı ile iptal edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890265
BIST
14:121.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,91
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
14:127,8120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0597
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
14:129,3231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0649
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
14:12454,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,04
|Açılış
|: 454,10
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
451,75
BIST En Aktif Hisseler14:12
|SAFKR
|13,87
|14.984.578
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|9.606.799
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|11.340.350
|% 9,95
|
|BASCM
|11,49
|525.487
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|GARAN
|9,38
|1.978.304.789
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,19
|1.783.062.751
|% 5,29
|
|KRDMD
|5,22
|1.347.390.500
|% 0,77
|
|PETKM
|4,22
|1.127.339.242
|% 2,18
|
|GUBRF
|51,55
|959.531.188
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|1.783.062.751
|% 5,29
|
|PETKM
|4,22
|1.127.339.242
|% 2,18
|
|KRDMD
|5,22
|1.347.390.500
|% 0,77
|
|GARAN
|9,38
|1.978.304.789
|% 0,43
|
|IHLGM
|1,30
|268.703.083
|% 2,36
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8090
|7,8120
|% -0,76
|
|Euro
|9,3155
|9,3231
|% -0,69
|
|Sterlin
|10,3844
|10,4364
|% -0,90
|
|Frank
|8,5816
|8,6333
|% -0,75
|
|Riyal
|2,0772
|2,0876
|% -0,71
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-1,90
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-4,06
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-32,00
|
|Tam
|2.993
|3.071
|-49,04
|
|Yarım
|1.447
|1.486
|-23,72
|
|Çeyrek
|726
|743
|-11,86
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,27
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,85
|-0,06
|
|B. Petrol
|48,14
|48,14
|0,35
|
Seans Raporu
14:12
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14:24KERVN
Yüzde 9.45 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 406, 001 adet işlem
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14:23XU100
Endeks 1, 344 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 18, 331.00 milyon TL de
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14:23RYSAS
Yüzde 6.10 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 820, 173 adet işlem
-
14:21EKGYO
Yüzde 5.29 oranında artışla 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 810, 618, 090 adet işlem
-
14:20GRNYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 212, 896 adet işlem