***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKSüreç İptal Nedeni24.11.2020 tarihli özel durum açıklaması ile SPK'dan tertip ihraç belgesi onayının alındığı duyurulan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı karar ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere gerçekleştirilecek 90 gün vadeli, 75.000.000,- Türk lirası tutarındaki kira sertifikası ihracı şirketimiz yönetiminin kararı ile iptal edilmiştir.İptal Edilen SüreçPay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faizsiz)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890265BIST