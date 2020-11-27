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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

27.11.2020 11:23



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Süreç İptal Nedeni
24.11.2020 tarihli özel durum açıklaması ile SPK'dan tertip ihraç belgesi onayının alındığı duyurulan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı karar ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere gerçekleştirilecek 90 gün vadeli, 75.000.000,- Türk lirası tutarındaki kira sertifikası ihracı şirketimiz yönetiminin kararı ile iptal edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faizsiz)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890265


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