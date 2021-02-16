***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası İhracı için SPK'ya Tertip İhraç Belgesi Müracaatı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKSüreç İptal NedeniYönetimimizce alınan karar kapsamında süreç iptal edilmiştir.İptal Edilen SüreçPay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faizsiz)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910084BIST