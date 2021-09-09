***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKSüreç İptal Nedeniİhraç edilen kira sertifikası türü bilgisi sehven hatalı girildiğinden mevcut süreç iptal edilerek bir önceki bildirim ile yeni süreç başlatılmıştır.İptal Edilen SüreçPay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faizsiz)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963047BIST