***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKSüreç İptal NedeniYönetim Kurulumuz ihraç tavanına ilişkin yeni bir karar almıştır.İptal Edilen Süreçİhraç Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008490BIST