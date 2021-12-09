***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
09.12.2021 20:03
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.09.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Haziran 2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan III-61.1 numaralı Kira Sertifikaları Tebliği çerçevesinde, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, 1.000.000.000- (bir milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde kira sertifikaları ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç tavanı onayı başvurusu yapıldığı duyurulmuştu. Yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve 60/1678 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı ihraç belgesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982540
BIST
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|FLAP
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|122.279.307
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|NIBAS
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|45.753.655
|% 10,00
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|RALYH
|15,30
|6.683.560
|% 9,99
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|ISBIR
|60,55
|5.243.025
|% 9,99
|
|POLTK
|495,50
|17.440.432
|% 9,99
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|UTPYA
|13,77
|5.825.536
|% -10,00
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|BASCM
|11,70
|509.986
|% -10,00
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|QNBFB
|47,04
|3.234.800
|% -9,97
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|SEKUR
|20,44
|62.779.142
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.842.250
|% -9,95
|
|THYAO
|22,00
|4.984.753.725
|% 7,95
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 3,43
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 6,28
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% -1,00
|
|ASELS
|25,04
|3.122.789.075
|% 4,77
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|EKGYO
|2,53
|1.314.386.857
|% -0,39
|
|YKBNK
|3,61
|1.801.076.206
|% -0,55
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 6,28
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 3,43
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7790
|13,7801
|% 0,68
|
|Euro
|15,5693
|15,5970
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,1479
|18,2389
|% 0,70
|
|Frank
|14,8355
|14,9249
|% 0,25
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|Riyal
|3,6627
|3,6811
|% 0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-7,35
|
|Altın Gr.
|787
|787
|2,59
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,06
|-0,41
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|Gümüş Gr.
|9,75
|9,77
|-0,11
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-0,88
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