***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.08.2020 19:24
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.08.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.08.2021
Ek Açıklamalar
İlgi: 04.08.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgide belirtilen özel durum açıklamalarımızda, Şirketimizce, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 15.000.000.000 (on beş milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı duyurulmuştu. Kira sertifikası ihraç tavanı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 2020/52 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur. Onaylanmış İhraççı Bilgi Dokümanı dokümanı ekte bulunmakta olup websitemizin Yurt içi ihraçlar> Halka arz - 3 Bölümünden ulaşabilirsiniz. ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-3/ ) Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraççı bilgi dokümanı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871675
BIST
18:051.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,38
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
18:057,3363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0208
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
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7,3783
En Düşük
7,2976
18:058,7310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0299
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
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8,7486
En Düşük
8,6699
18:05464,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 8,90
|Açılış
|: 464,78
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
465,37
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GYHOL
|26,62
|79.543.997
|% 10,00
|
|DOKTA
|30,14
|7.864.768
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.633.433
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.813.581
|% 10,00
|
|OZBAL
|6,06
|95.229.515
|% 9,98
|
|FMIZP
|86,55
|56.211.562
|% -7,43
|
|YKGYO
|3,78
|86.637.291
|% -7,13
|
|OYLUM
|3,20
|41.709.278
|% -6,71
|
|ORMA
|9,20
|242.403
|% -6,22
|
|DIRIT
|2,08
|305.279
|% -5,45
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 5,10
|
|GARAN
|6,92
|1.081.713.246
|% -1,00
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 3,35
|
|TUPRS
|83,00
|777.870.862
|% -0,78
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 5,10
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 3,35
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,83
|359.253.947
|% -2,14
|
|AKENR
|1,93
|318.480.550
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3321
|7,3382
|% -0,26
|
|Euro
|8,7104
|8,7225
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,7568
|9,8058
|% 0,89
|
|Frank
|8,0792
|8,1279
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9509
|1,9607
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|40,42
|
|Altın Gr.
|465
|465
|8,71
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|37,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|41,67
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|20,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,62
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,12
|
|B. Petrol
|45,83
|45,83
|0,23
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 6 kaybederek (% -1.16 ) 1, 240
-
17:57CEMTS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 813, 625 adet işlem
-
17:56OYLUM
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 861, 272 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 1, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 13, 178.00 milyon TL de
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17:53DGGYO
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 791, 820 adet işlem