***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYetkili Organ Karar Tarihi 24.07.2020İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 30.07.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.08.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.08.2021Ek Açıklamalarİlgi: 04.08.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgide belirtilen özel durum açıklamalarımızda, Şirketimizce, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 15.000.000.000 (on beş milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı duyurulmuştu. Kira sertifikası ihraç tavanı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 2020/52 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur. Onaylanmış İhraççı Bilgi Dokümanı dokümanı ekte bulunmakta olup websitemizin Yurt içi ihraçlar> Halka arz - 3 Bölümünden ulaşabilirsiniz. ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-3/ ) Kamuoyunun bilgisine arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraççı bilgi dokümanı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871675BIST