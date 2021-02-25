***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.02.2021 16:20
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Haziran 2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan III-61.1 numaralı Kira Sertifikaları Tebliği çerçevesinde, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 20.000.000.000- (yirmi milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912902
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|119.009.163
|% 10,00
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|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
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|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
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|SERVE
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|730.773
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|SEKUR
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|6,50
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|% -9,97
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|NIBAS
|25,68
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|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
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|KRONT
|57,10
|40.726.855
|% -9,94
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|THYAO
|13,35
|2.638.459.134
|% 4,05
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|PETKM
|5,22
|2.093.981.675
|% 1,16
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|SASA
|41,26
|1.718.259.323
|% 3,30
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|KOZAL
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|1.693.085.922
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|PGSUS
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|1.591.876.817
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|EKGYO
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|1.331.873.247
|% 0,88
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|PETKM
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|% -1,15
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|KARSN
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|1.200.219.047
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|IHLAS
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|226.464.788
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|Dolar
|7,1992
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|8,8199
|8,8289
|% 1,18
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|Sterlin
|10,1950
|10,2461
|% 0,88
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|Frank
|7,9413
|7,9891
|% 0,84
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|Riyal
|1,9175
|1,9272
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|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-15,75
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|Altın Gr.
|414
|414
|-1,77
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|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
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|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
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|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
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|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
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|Gümüş.Ons
|27,97
|28,00
|0,06
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|Gümüş Gr.
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|6,46
|0,02
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|B. Petrol
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|-0,28
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