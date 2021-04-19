***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.04.2021 19:26
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.04.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 19.04.2021
Ek Açıklamalar
05.03.2021 tarihli özel durum açıklamımızda Şirketimizce, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 20.000.000.000 (yirmi milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı duyurulmuştu. Kira sertifikası ihraç tavanı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylandığı duyurulmuştur. Onaylanmış dokümanlar ekte bulunmakta olup websitemizin Yurt içi ihraçlar> Halka arz - 4 bölümünden de ulaşılabilmektedir. ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-4/ ) Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İBD.pdf
EK: 2 SPAN.pdf
EK: 3 ÖZET.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929317
BIST
18:051.377
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|Değişim
|: -2,20%
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|Açılış
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En Düşük
1.377
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464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,90
|25.545.967
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.780.541
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.810.925
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|643.653
|% 9,95
|
|AKFGY
|3,99
|22.562.012
|% 9,92
|
|BRKO
|1,26
|1.510.430
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.865.394
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|79.564.791
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.370.678
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|640.845
|% -10,00
|
|EREGL
|18,16
|1.643.839.020
|% -0,98
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|PETKM
|6,61
|1.556.722.443
|% 4,42
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|GARAN
|7,00
|1.206.378.423
|% -3,85
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|QUAGR
|26,22
|821.946.360
|% -9,96
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|KRDMD
|7,28
|754.464.040
|% -2,15
|
|PETKM
|6,61
|1.556.722.443
|% 4,42
|
|EKGYO
|1,86
|396.758.925
|% -1,59
|
|GARAN
|7,00
|1.206.378.423
|% -3,85
|
|ODAS
|3,02
|485.077.856
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,08
|303.388.142
|% -3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0848
|8,0882
|% 0,38
|
|Euro
|9,7335
|9,7590
|% 0,89
|
|Sterlin
|11,2835
|11,3401
|% 1,45
|
|Frank
|8,8076
|8,8606
|% 0,96
|
|Riyal
|2,1507
|2,1615
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-6,83
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,78
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
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|B. Petrol
|67,00
|67,00
|0,23
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