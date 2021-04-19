***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYetkili Organ Karar Tarihi 22.02.2021İhraç Tavanı Tutarı 20.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 05.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.04.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.04.2022İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 19.04.2021Ek Açıklamalar05.03.2021 tarihli özel durum açıklamımızda Şirketimizce, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 20.000.000.000 (yirmi milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı duyurulmuştu. Kira sertifikası ihraç tavanı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylandığı duyurulmuştur. Onaylanmış dokümanlar ekte bulunmakta olup websitemizin Yurt içi ihraçlar> Halka arz - 4 bölümünden de ulaşılabilmektedir. ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-4/ ) Kamuoyunun bilgisine arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İBD.pdfEK: 2 SPAN.pdfEK: 3 ÖZET.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929317BIST