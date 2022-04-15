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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.04.2022 21:04
***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yetkili Organ Karar Tarihi 07.03.2022
İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.04.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.04.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, 15.000.000.000 (on beş milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin ihraç tavan onayı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır. Başvuruya ilişkin Kurul onayına sunulan dokümanlara web sitemizin Yurt İçi İhraçlar> Halka arz - 2022 Bölümünden ulaşabilirsiniz ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-5/). Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. 16.03.2022 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, 15.000.000.000 (on beş milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin ihraç tavan onayı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'na yapıldığı duyurulmuştu. Kira sertifikası ihraç tavanı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2022 tarih ve 2022/18 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur. Onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu, İzahnamenin Özet kısmı ve İhraççı Bilgi Dokümanı şirketimiz web sitesi Yurtiçi İhraçlar > Halka Arz 2022 bölümünde (https://www.bereketvarlik.com/ihraclar/yurt-ici-ihraclar/halka-arz-5/ ) yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021316


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