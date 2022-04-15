***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYetkili Organ Karar Tarihi 07.03.2022İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.03.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.04.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.04.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, 15.000.000.000 (on beş milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin ihraç tavan onayı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır. Başvuruya ilişkin Kurul onayına sunulan dokümanlara web sitemizin Yurt İçi İhraçlar> Halka arz - 2022 Bölümünden ulaşabilirsiniz ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-5/). Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. 16.03.2022 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, 15.000.000.000 (on beş milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin ihraç tavan onayı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'na yapıldığı duyurulmuştu. Kira sertifikası ihraç tavanı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2022 tarih ve 2022/18 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur. Onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu, İzahnamenin Özet kısmı ve İhraççı Bilgi Dokümanı şirketimiz web sitesi Yurtiçi İhraçlar > Halka Arz 2022 bölümünde (https://www.bereketvarlik.com/ihraclar/yurt-ici-ihraclar/halka-arz-5/ ) yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021316BIST