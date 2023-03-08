***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.03.2023 17:55
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin SPK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.03.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (On Beş Milyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Başvuruya ilişkin Kurul onayına sunulan dokümanlara web sitemizde https://www.bereketvarlik.com/spk-basvuru-evraklari/ linkinden ulaşabilirsiniz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121758
BIST
17:595.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 53,47
|Açılış
|: 5.379
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|Önceki Kapanış
|: 5.382
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5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 19,1800
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|Önceki Kapanış
|: 19,1100
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18,9927
En Düşük
18,8991
17:5919,9584
En Yüksek
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|: -0,01%
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|Önceki Kapanış
|: 20,3500
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17:591.107,27
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|: 1.107,27
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|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
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1.109,38
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.596.895
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.355.146
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.818.767
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.527.054
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.481.079
|% 9,99
|
|DOAS
|142,20
|1.708.461.017
|% -10,00
|
|ULUSE
|196,30
|240.903.352
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|3.074.311
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.776.816
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|AKBNK
|19,93
|6.367.713.567
|% 7,04
|
|ASTOR
|46,10
|6.317.243.304
|% -5,42
|
|ISCTR
|14,27
|5.651.787.009
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,54
|5.367.406.382
|% 7,75
|
|EREGL
|43,06
|4.741.036.433
|% -2,84
|
|YKBNK
|11,54
|5.367.406.382
|% 7,75
|
|ISCTR
|14,27
|5.651.787.009
|% 9,94
|
|AKBNK
|19,93
|6.367.713.567
|% 7,04
|
|SKBNK
|2,69
|740.974.020
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.097.151.623
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9359
|18,9421
|% 0,12
|
|Euro
|19,9528
|19,9584
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,3350
|22,4470
|% 0,12
|
|Frank
|20,0333
|20,1540
|% 0,14
|
|Riyal
|5,0300
|5,0552
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,75
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|4,04
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.543
|7.611
|28,00
|
|Yarım
|3.685
|3.724
|13,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.862
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,13
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,29
|0,07
|
|B. Petrol
|82,74
|82,74
|-0,55
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