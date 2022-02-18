***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler [ALBRK]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaSermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 325.000.000.- Türk lirasına kadar artırılabilecek 250.000.000.- Türk lirası tutarındaki 70 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanında meydan gelen değişiklikleri içeren onaylı İBD güncelleme ekte ve şirketimiz web sitesi Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-4/ ) yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002888BIST