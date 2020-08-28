***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
28.08.2020 19:29
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 24.07.2020, 04.08.2020, 28.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız, İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla Şirketimizin 15.000.000.000 (On beş milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, yurt içinde tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve
sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halkarz edilerek veya halka arz edilmeksizin
tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurt içinde
yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin ihraç tavanı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve
2020/52 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer
alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 200.000.000 –
Türk Lirasına kadar artırılabilecek 150.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 77 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin
başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanına ekte ve web sitemizin
Yurt içi ihraçlar> Halka arz - 3 Bölümünde yer almaktadır.. ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-3/ )
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871676
BIST