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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)

24.03.2021 20:06



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 24.07.2020, 04.08.2020, 28.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız ile duyurduğumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı kararı ile onaylanan 15.000.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 425.000.000 – Türk lirasına kadar artırılabilecek 300.000.000.- Türk lirası tutarındaki 93 Gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanında meydan gelen değişiklikleri içeren onaylı İBD güncelleme dokümanı ekte yer almaktadır.  İlgili doküman şirketimiz web sitesine eklenmiş olup Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-3/ ) yer almaktadır. Kamuoyunun Bilgisine Arz olunur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920283


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