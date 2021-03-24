***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
24.03.2021 20:06
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 24.07.2020, 04.08.2020, 28.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız ile duyurduğumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı kararı ile onaylanan 15.000.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 425.000.000 – Türk lirasına kadar artırılabilecek 300.000.000.- Türk lirası tutarındaki 93 Gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanında meydan gelen değişiklikleri içeren onaylı İBD güncelleme dokümanı ekte yer almaktadır. İlgili doküman şirketimiz web sitesine eklenmiş olup Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-3/ ) yer almaktadır. Kamuoyunun Bilgisine Arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920283
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 36,43
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
18:057,9182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0218
|Açılış
|: 7,9000
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|Önceki Kapanış
|: 7,8750
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8,0444
En Düşük
7,8310
18:059,4143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0471
|Açılış
|: 9,3350
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|Önceki Kapanış
|: 9,3450
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9,5332
En Düşük
9,2761
18:05441,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,45
|Açılış
|: 441,39
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|Önceki Kapanış
|: 440,94
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447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|286,00
|586.480
|% 10,00
|
|ARENA
|54,45
|50.924.233
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.148.125
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|68.411.898
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.776.585
|% 10,00
|
|CASA
|125,40
|2.765.481
|% -9,98
|
|SERVE
|15,50
|234.017
|% -8,61
|
|LUKSK
|70,00
|9.393.722
|% -5,34
|
|GSRAY
|3,62
|488.728.723
|% -4,23
|
|BJKAS
|5,73
|278.301.765
|% -3,54
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|SASA
|47,30
|2.034.869.886
|% 8,39
|
|PETKM
|5,62
|1.038.902.353
|% 4,66
|
|FROTO
|207,20
|966.512.905
|% 2,03
|
|SISE
|7,38
|943.995.297
|% 4,38
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|TSKB
|1,46
|380.887.131
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,23
|598.046.708
|% 1,83
|
|SKBNK
|1,19
|261.802.416
|% 7,21
|
|EKGYO
|1,91
|408.952.063
|% 3,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9160
|7,9182
|% -0,27
|
|Euro
|9,3841
|9,4143
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,8086
|10,8628
|% -0,73
|
|Frank
|8,4322
|8,4830
|% -0,42
|
|Riyal
|2,1052
|2,1157
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|6,75
|
|Altın Gr.
|442
|442
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|0,01
|
|B. Petrol
|64,53
|64,53
|3,74
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
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17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
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17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
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17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de