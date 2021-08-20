***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
20.08.2021 21:40
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 275.000.000.- Türk lirasına kadar artırılabilecek 200.000.000.- Türk lirası tutarındaki 91 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanında meydan gelen değişiklikleri içeren onaylı İBD güncelleme ekte ve şirketimiz web sitesi Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-4/ ) yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959856
BIST
18:051.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.440
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|Önceki Kapanış
|: 1.440
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1.449
En Düşük
1.432
18:058,4843
En Yüksek
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|: -0,26%
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|: 18,9700
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|Önceki Kapanış
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8,5608
En Düşük
8,2705
18:059,9505
En Yüksek
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|: -0,23%
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18:05485,84
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En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEDTR
|41,14
|132.347.351
|% 10,00
|
|IDEAS
|47,08
|10.261.134
|% 10,00
|
|BASGZ
|22,44
|218.931.822
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|189.858.482
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|44.062.722
|% 9,97
|
|KRONT
|37,62
|78.547.331
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.926.068
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|1.038.747
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,30
|161.229.484
|% -9,20
|
|FONET
|14,34
|21.617.266
|% -8,55
|
|GARAN
|9,37
|1.139.790.854
|% 0,86
|
|EREGL
|18,64
|745.004.662
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,61
|624.677.429
|% -0,91
|
|SISE
|8,70
|606.907.617
|% 0,12
|
|TUPRS
|99,15
|596.813.091
|% -1,25
|
|YKBNK
|2,54
|312.235.595
|% 0,00
|
|GARAN
|9,37
|1.139.790.854
|% 0,86
|
|ODAS
|1,42
|166.856.809
|% -0,70
|
|DOHOL
|2,60
|291.669.993
|% -3,70
|
|EKGYO
|1,85
|156.174.699
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4788
|8,4803
|% -0,31
|
|Euro
|9,9289
|9,9501
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,5154
|11,5731
|% -0,23
|
|Frank
|9,2042
|9,2597
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2535
|2,2648
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|2,23
|
|Altın Gr.
|486
|487
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|-3,71
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|-1,80
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,08
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,11
|65,11
|-1,34
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SELGD
Yüzde 8.77 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 874, 693 adet işlem
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17:58AKENR
Yüzde 5.06 oranında artışla 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 317, 530 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 11, 008.00 milyon TL de
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17:57IDEAS
Yüzde 7.80 oranında artışla 46.14 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 902 adet işlem
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17:55KARYE
Yüzde 5.84 oranında artışla 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 426, 838 adet işlem