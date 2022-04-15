***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
15.04.2022 21:20
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.03.2022 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, 15.000.000.000 (on beş milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin ihraç tavan onayı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'na yapıldığı duyurulmuştu. Kira sertifikası ihraç tavanı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2022 tarih ve 2022/18 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur. Onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ekte ve şirketimiz web sitesi Yurtiçi İhraçlar > Halka Arz 2022 bölümünde (https://www.bereketvarlik.com/ihraclar/yurt-ici-ihraclar/halka-arz-5/ ) yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021319
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|KENT
|214,50
|2.368.313
|% 10,00
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|IHAAS
|16,94
|18.426.693
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|23.127.870
|% 9,97
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|OYYAT
|54,10
|169.353.802
|% 9,96
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|SUMAS
|87,25
|1.167.248
|% 9,96
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|ERSU
|4,90
|63.295.345
|% -7,55
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|OYLUM
|2,32
|8.805.993
|% -4,92
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|PKART
|17,47
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|% -4,01
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|ISSEN
|18,32
|30.630.175
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|AKENR
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|GARAN
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|2.590.037.105
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|THYAO
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|EKGYO
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|YKBNK
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|EKGYO
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|TSKB
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|YKBNK
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|ODAS
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|% 0,43
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|GARAN
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|Satış
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|1.975
|1,00
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|Altın Gr.
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|928
|1,28
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|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
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|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
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|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
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|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
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|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
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|12,09
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