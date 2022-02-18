***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
18.02.2022 18:51
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
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Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 325.000.000.- Türk lirasına kadar artırılabilecek 250.000.000.- Türk lirası tutarındaki 70 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin Özet kısmı ekte ve şirketimiz web sitesi Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-4/ ) yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002887
BIST
18:052.032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 22,45
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.032
En Düşük
2.004
18:0513,6649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0831
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6687
En Düşük
13,5136
18:0515,4746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0174
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
18:05832,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,13
|Açılış
|: 832,33
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
833,26
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|12,87
|9.037.670
|% 10,00
|
|ISBTR
|66.622,70
|2.731.531
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.894.813
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|36.537.382
|% 9,96
|
|CEOEM
|17,01
|37.813.963
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.879.007
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.418.351
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,53
|49.771.937
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,78
|51.691.350
|% -9,45
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EREGL
|28,34
|828.730.044
|% 1,07
|
|GARAN
|11,84
|757.019.854
|% 0,34
|
|SISE
|13,29
|750.715.389
|% 1,61
|
|YKBNK
|4,03
|724.228.482
|% 1,00
|
|ODAS
|1,36
|225.262.991
|% 5,43
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,33
|185.509.374
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6504
|13,6649
|% 0,61
|
|Euro
|15,4511
|15,4746
|% 0,11
|
|Sterlin
|18,4925
|18,5852
|% 0,29
|
|Frank
|14,7658
|14,8547
|% 0,44
|
|Riyal
|3,6280
|3,6462
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-2,71
|
|Altın Gr.
|832
|833
|3,34
|
|Cumhuriyet
|5.525
|5.608
|28,00
|
|Tam
|5.496
|5.633
|26,82
|
|Yarım
|2.656
|2.725
|12,98
|
|Çeyrek
|1.332
|1.362
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,53
|0,11
|
|B. Petrol
|92,41
|92,41
|-0,57
|