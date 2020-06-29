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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)

29.06.2020 19:00
GÜNCEL HABERLER



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet)

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Açıklamalar

             İlgi: 20.08.2019, 26.08.2019, 20.09.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız
 
İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla Şirketimizin 10,000,000,000 (On milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, yurt içinde tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurt içinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin ihraç tavanı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2019 tarih ve 2019/48 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştu
 
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 250.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 200.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 195 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı izahnamenin özet kısmı ekte ve web sitemizin Yurt içi ihraçlar> Halka arz - 2 Bölümünde yer almaktadır. ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-2/ ) 
 
Kamuoyunun bilgisine arz olunur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853344


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DGKLB 2,75 248.586.925 % 10,00  
BJKAS 2,75 201.085.689 % 10,00  
SEKFK 5,06 12.859.127 % 10,00  
AKMGY 33,00 5.553.596 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4046 8,4468 % -0,33  
Frank 7,1786 7,2219 % -0,34  
Riyal 1,8226 1,8317 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.772 0,04  
Altın Gr. 391 391 -0,08  
Cumhuriyet 2.529 2.550 9,40  
Tam 2.603 2.616 9,60  
Yarım 1.265 1.280 4,70  
Çeyrek 632 641 2,30  
Gümüş.Ons 17,82 17,87 0,06  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 0,01  
B. Petrol 41,78 41,78 0,85  
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