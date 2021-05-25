***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
25.05.2021 10:00
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Açıklamalar
22.02.2021, 05.03.2021, 19.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız ile duyurduğumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan 20.000.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 225.000.000 – Türk lirasına kadar artırılabilecek 150.000.000.- Türk lirası tutarındaki 91 Gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin Özet kısmı ekte ve şirketimiz web sitesinin Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-4/ ) yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937638
BIST
11:031.452
En Yüksek
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En Düşük
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|TRILC
|47,18
|127.210.496
|% 9,98
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|OZRDN
|9,52
|644.565
|% 9,93
|
|ORMA
|33,90
|62.207
|% 7,62
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|TUCLK
|9,06
|25.151.839
|% 6,84
|
|SAYAS
|29,66
|30.013.090
|% 5,93
|
|DERHL
|7,31
|6.878.569
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|3.579.070
|% -9,98
|
|DENGE
|4,91
|206.834
|% -8,74
|
|MERIT
|229,90
|59.314
|% -6,16
|
|MEGAP
|7,32
|6.063.475
|% -6,15
|
|GARAN
|8,15
|517.384.247
|% 0,87
|
|KARSN
|5,12
|241.469.878
|% 1,59
|
|EREGL
|19,00
|238.477.226
|% -1,20
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|KRDMD
|8,03
|145.928.106
|% 0,00
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|FENER
|34,54
|144.541.694
|% 3,23
|
|GARAN
|8,15
|517.384.247
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,98
|104.221.009
|% 0,00
|
|KARSN
|5,12
|241.469.878
|% 1,59
|
|IHLGM
|1,05
|24.197.780
|% 0,96
|
|SKBNK
|1,16
|26.190.873
|% 0,00
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4061
|8,4085
|% 0,23
|
|Euro
|10,2999
|10,3074
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,8955
|11,9551
|% 0,47
|
|Frank
|9,3676
|9,4240
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2360
|2,2472
|% 0,25
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|0,00
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,66
|-0,13
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|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|-0,01
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|B. Petrol
|68,23
|68,23
|-0,16
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