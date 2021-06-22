***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
22.06.2021 17:11
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.02.2021, 05.03.2021, 19.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımızla duyurduğumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan 20.000.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 475.000.000 – Türk lirasına kadar artırılabilecek 350.000.000.- Türk lirası tutarındaki 90 Gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ekte ve İzahnamenin Özet kısmı
şirketimiz web sitesi Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-4/ ) yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943583
BIST
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En Yüksek
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En Düşük
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|VAKFN
|10,57
|164.399.143
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.959.410
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.577.788
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.731.683
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|84.492.108
|% 9,93
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,65
|994.853.890
|% -9,89
|
|BJKAS
|6,41
|192.423.889
|% -6,42
|
|AYCES
|74,00
|3.726.892
|% -4,64
|
|METUR
|6,12
|29.021.623
|% -4,23
|
|THYAO
|14,87
|1.418.548.973
|% 1,92
|
|BOBET
|5,65
|994.853.890
|% -9,89
|
|GARAN
|8,33
|791.644.598
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,16
|506.468.540
|% 1,41
|
|BERA
|15,91
|506.176.300
|% 4,40
|
|EKGYO
|2,16
|506.468.540
|% 1,41
|
|BOBET
|5,65
|994.853.890
|% -9,89
|
|YKBNK
|2,19
|358.747.886
|% 1,39
|
|THYAO
|14,87
|1.418.548.973
|% 1,92
|
|GARAN
|8,33
|791.644.598
|% 1,71
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6649
|8,6707
|% -1,13
|
|Euro
|10,3217
|10,3303
|% -1,21
|
|Sterlin
|12,0356
|12,0960
|% -1,21
|
|Frank
|9,3974
|9,4541
|% -1,24
|
|Riyal
|2,3074
|2,3190
|% -1,03
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-5,83
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-5,96
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|-28,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|-30,75
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|-14,88
|
|Çeyrek
|794
|812
|-7,44
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,11
|
|B. Petrol
|74,89
|74,89
|-0,01
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17:28FADE
Yüzde 5.32 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 603, 740 adet işlem
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17:27SEKFK
Yüzde 8.14 oranında artışla 6.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 944, 577 adet işlem
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17:26KRGYO
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 447, 494 adet işlem
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17:25FADE
Yüzde 6.38 oranında artışla 22.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 592, 432 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, BIMAS, EREGL