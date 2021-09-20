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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)

20.09.2021 09:47



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İzahname (Özet)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 400.000.000.- Türk lirasına kadar artırılabilecek 300.000.000.- Türk lirası tutarındaki 85 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan  İzahnamenin Özet kısmı ekte ve  şirketimiz web sitesi Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde ( httpstr/Bildirim/964441


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NTHOL 4,47 38.187.165 % 0,00  
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Riyal 2,3150 2,3266 % 0,70  
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Altın Ons 1.752 1.752 -2,84  
Altın Gr. 491 491 2,72  
Cumhuriyet 3.228 3.277 19,00  
Tam 3.211 3.292 37,21  
Yarım 1.552 1.593 18,00  
Çeyrek 779 796 9,00  
Gümüş.Ons 22,45 22,47 0,05  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 0,05  
B. Petrol 74,77 74,77 -0,57  
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