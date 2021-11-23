***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
23.11.2021 16:54
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 300.000.000.- Türk lirasına kadar artırılabilecek 200.000.000.- Türk lirası tutarındaki 91 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin Özet kısmı ekte ve şirketimiz web sitesi Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-4/ ) yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979286
BIST
18:051.785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 29,08
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
18:0512,9868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1795
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,9868
En Düşük
12,8175
18:0514,5817
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1444
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,5817
En Düşük
14,4301
18:05738,59
En Yüksek
|Değişim
|: 11,51%
|| 76,25
|Açılış
|: 741,08
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|12.111,00
|1.150.545
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|862.170
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.866.951
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.677.136
|% 9,99
|
|IHAAS
|5,51
|65.895.090
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|118.321.637
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|828.232.335
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|75.115.911
|% -9,94
|
|SUMAS
|86,05
|396.473
|% -9,85
|
|IHGZT
|0,75
|39.983.928
|% -9,64
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% -3,10
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 4,69
|
|SISE
|11,95
|3.290.048.543
|% 6,60
|
|THYAO
|18,72
|2.758.279.276
|% 6,18
|
|EREGL
|23,08
|2.145.753.061
|% 7,05
|
|YKBNK
|3,44
|1.953.484.970
|% -2,82
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 4,69
|
|ODAS
|1,59
|664.142.212
|% -3,05
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,17
|740.768.592
|% -0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6632
|12,9868
|% 1,40
|
|Euro
|14,2960
|14,5817
|% 1,00
|
|Sterlin
|17,1080
|17,1938
|% 12,33
|
|Frank
|13,6856
|13,7681
|% 12,38
|
|Riyal
|3,4084
|3,4255
|% 12,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-0,48
|
|Altın Gr.
|741
|741
|78,73
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|0,88
|
|B. Petrol
|82,52
|82,52
|2,82
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, GARAN, ISCTR
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 25 artarak (% 1.88 ) 1, 586
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, MIATK, DURDO, TBORG, YBTAS, TETMT, FRIGO, DOBUR, PRKAB, PENTA
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADESE, GESAN, MERCN, BASGZ
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17:59
EREGL, EGEPO, TETMT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında