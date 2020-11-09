***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
09.11.2020 19:38
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
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Açıklama
lgi: 24.07.2020, 04.08.2020, 28.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız
İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla şirketimizin 15.000.000.000 (on beş milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, yurt içinde tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurt içinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin ihraç tavanı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı kararı ile onaylandığı duyurulmuştur.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 300.000.000.- Türk lirasına kadar artırılabilecek 200.000.000.- Türk lirası tutarındaki 69 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
İlgili doküman şirketimiz web sitesine eklenmiş olup Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-3/ ) yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887434
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|17.363.956
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|ACSEL
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|TAVHL
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|334.807.371
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|SKBNK
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|% -15,56
|
|EUYO
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|1.247.537
|% -10,00
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|ISKUR
|364.500,90
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|TACTR
|9,54
|909.847
|% -10,00
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|
|YKBNK
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|
|PETKM
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|
|SKBNK
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|Sterlin
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|10,6712
|% -4,95
|
|Frank
|8,8363
|8,8896
|% -6,27
|
|Riyal
|2,1519
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|%
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|-84,17
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|Altın Gr.
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|485
|-49,36
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
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|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
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|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
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|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|-1,33
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|Gümüş Gr.
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Yüzde 9.97 oranında artışla 82.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 136 adet işlem