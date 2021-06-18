***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
18.06.2021 09:48
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
25.02.2021, 05.03.2021, 19.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız ile şirketimizin 20.000.000.000 (yirmi milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, yurt içinde tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurt içinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin ihraç tavanı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylandığı duyurulmuştur. Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albarak
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
0
En Düşük
0
18:058,7025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0168
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,7269
En Düşük
8,6936
18:0510,3534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0441
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3491
18:05499,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,16
|Açılış
|: 499,30
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,08
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% 0,00
|
|PGSUS
|77,15
|254.710.828
|% 0,00
|
|RALYH
|3,48
|1.984.537
|% 0,00
|
|TRILC
|35,62
|94.948.349
|% 0,00
|
|AKSA
|15,31
|40.798.962
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% 0,00
|
|PGSUS
|77,15
|254.710.828
|% 0,00
|
|RALYH
|3,48
|1.984.537
|% 0,00
|
|TRILC
|35,62
|94.948.349
|% 0,00
|
|AKSA
|15,31
|40.798.962
|% 0,00
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% 0,00
|
|BJKAS
|6,79
|709.595.848
|% 0,00
|
|BOBET
|5,61
|641.669.395
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% 0,00
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 0,00
|
|YESIL
|2,14
|283.618.089
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6945
|8,6969
|% -0,26
|
|Euro
|10,3452
|10,3552
|% -0,41
|
|Sterlin
|12,0459
|12,1063
|% -0,50
|
|Frank
|9,4399
|9,4967
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3136
|2,3252
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|12,07
|
|Altın Gr.
|500
|500
|2,57
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|72,73
|72,73
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 12, 858.00 milyon TL de
-
17:56YAPRK
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 111 adet işlem
-
17:55ISGSY
Yüzde -4.99 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 542, 663 adet işlem
-
17:53EUKYO
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 556, 810 adet işlem
-
17:52YESIL
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 925, 127 adet işlem