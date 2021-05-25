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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

25.05.2021 10:00



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

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Açıklamalar

22.02.2021, 05.03.2021, 19.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız ile duyurduğumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan 20.000.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 225.000.000 – Türk lirasına kadar artırılabilecek 150.000.000.- Türk lirası tutarındaki 91 Gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası aracı Notu ekte ve şirketimiz web sitesinin Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-4/ ) yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937636


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