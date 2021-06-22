***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
22.06.2021 17:12
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.02.2021, 05.03.2021, 19.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımızla duyurduğumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan 20.000.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 475.000.000 – Türk lirasına kadar artırılabilecek 350.000.000.- Türk lirası tutarındaki 90 Gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte ve şirketimiz web sitesi Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-4/ ) yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943584
BIST
17:071.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
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|Açılış
|: 1.403
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En Düşük
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17:078,6648
En Yüksek
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|: -1,20%
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|Açılış
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|: -1,26%
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|Açılış
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|Açılış
|: 496,62
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|Önceki Kapanış
|: 502,81
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506,03
En Düşük
496,01
BIST En Aktif Hisseler17:07
|VAKFN
|10,57
|164.379.049
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.957.389
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.577.777
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.703.324
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|84.484.236
|% 9,93
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,69
|974.404.168
|% -9,25
|
|AYCES
|71,10
|3.613.027
|% -8,38
|
|BJKAS
|6,41
|189.577.848
|% -6,42
|
|METUR
|6,11
|28.885.378
|% -4,38
|
|THYAO
|14,86
|1.407.131.674
|% 1,85
|
|BOBET
|5,69
|974.404.168
|% -9,25
|
|GARAN
|8,31
|769.940.080
|% 1,47
|
|BERA
|15,55
|487.501.128
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,15
|478.170.168
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,15
|478.170.168
|% 0,94
|
|BOBET
|5,69
|974.404.168
|% -9,25
|
|YKBNK
|2,18
|352.600.897
|% 0,93
|
|THYAO
|14,86
|1.407.131.674
|% 1,85
|
|GARAN
|8,31
|769.940.080
|% 1,47
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6628
|8,6648
|% -1,20
|
|Euro
|10,3173
|10,3251
|% -1,26
|
|Sterlin
|12,0532
|12,1136
|% -1,07
|
|Frank
|9,4227
|9,4795
|% -0,97
|
|Riyal
|2,3133
|2,3249
|% -0,78
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-6,07
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-5,72
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|-27,00
|
|Tam
|3.279
|3.362
|-27,20
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-13,16
|
|Çeyrek
|795
|813
|-6,58
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,83
|74,83
|-0,07
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Seans Raporu
17:07
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17:20DEVA
Yüzde 6.26 oranında artışla 24.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 059 adet işlem
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17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 87 artarak (% 0.59 ) 1, 523
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17:16TLMAN
Yüzde 6.13 oranında artışla 32.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 439, 641 adet işlem
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17:13EUKYO
Yüzde 6.21 oranında artışla 9.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 612, 845 adet işlem
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17:11VKGYO
Yüzde 8.05 oranında artışla 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 154, 363 adet işlem