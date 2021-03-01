***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ALBRK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde 60 gün vadeli ve 50.000.000 TL tutarlı TRDBRKT421D1 ISIN kodlu kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914280BIST