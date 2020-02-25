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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

25.02.2020 15:14
GÜNCEL HABERLER



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDBRKT12114 Kira Sertifikasının 2.Kupon Dönemi Kar Payı Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 08.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 382
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRDBRKT12114
Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
Kupon Sayısı 12

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 Evet
2 25.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 Evet
3 27.03.2020 26.03.2020 27.03.2020
4 27.04.2020 24.04.2020 27.04.2020
5 28.05.2020 27.05.2020 28.05.2020
6 29.06.2020 26.06.2020 29.06.2020
7 29.07.2020 28.07.2020 29.07.2020
8 27.08.2020 26.08.2020 27.08.2020
9 28.09.2020 25.09.2020 28.09.2020
10 27.10.2020 26.10.2020 27.10.2020
11 27.11.2020 26.11.2020 27.11.2020
12 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 30.000.000-TL nominal tutarlı, 382 gün vadeli, TRDBRKT12114 ISIN kodlu kira sertifikalarının 2. dönem getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 onaylı Tertip ihraç belgesi_30 milyon TL.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821445


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HATEK 10,12 41.209.812 % 19,91  
ALGYO 17,64 224.741.659 % 19,84  
ALCAR 64,30 17.972.053 % 16,27  
BURCE 7,07 3.717.197 % 14,96  
OYAYO 2,56 36.097.064 % 14,80  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9326 7,9724 % 0,67  
Frank 6,2476 6,2853 % 0,40  
Riyal 1,6296 1,6378 % 0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.649 -10,47  
Altın Gr. 326 326 -0,20  
Cumhuriyet 2.166 2.198 -37,00  
Tam 2.153 2.207 -46,58  
Yarım 1.041 1.067 -22,54  
Çeyrek 522 534 -11,26  
Gümüş.Ons 18,33 18,37 -0,29  
Gümüş Gr. 3,62 3,63 -0,04  
B. Petrol 55,47 55,47 -0,30  
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