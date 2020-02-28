***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDBRKT22014 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.ŞKaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.ŞPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 28.02.2020Vade (Gün Sayısı) 147Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,5780Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 13,85Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDBRKT22014Satışa Başlanma Tarihi 01.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 03.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 04.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 150.000.000 -TL nominal tutarlı, 147 gün vadeli, TRDBRKT22014 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822992BIST