***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDBRKT32013 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Tük Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Tük Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 75.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 09.03.2020Vade (Gün Sayısı) 102Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRDBRKT32013Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 28.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.03.2020 06.03.2020 09.03.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.03.2020 06.03.2020 09.03.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 75.000.000 -TL nominal tutarlı, 102 gün vadeli, TRDBRKT32013 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825450BIST