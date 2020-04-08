***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









önetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 350.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 24.06.2020Vade (Gün Sayısı) 70Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışKupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.06.2020 23.06.2020 24.06.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.06.2020 23.06.2020 24.06.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2019 tarih ve 52/1198 sayılı toplantısında onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle 70 gün vadeli, planlanan tutar 350.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 500.000.000,- Türk Lirası tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin tertip ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 onaylı ihraç belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836604BIST