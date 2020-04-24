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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

24.04.2020 18:22
GÜNCEL HABERLER



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira sertifikası Nihai Getiri oranı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 450.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 09.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 1,7260
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 9,00
Satış Şekli Halka Arz
Satışa Başlanma Tarihi 27.04.2020
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.07.2020 08.07.2020 09.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.07.2020 08.07.2020 09.07.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 21.04.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 450.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 300.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 70 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Şirketimizin talep toplamasını 27-28-29 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştireceği yurtiçi halka arz ihracına ilişkin kira sertifikalarının yıllık basit getiri oranı %9,00 dönemsel getiri oranı ise %1,7260 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun Bilgisine Arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840177


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Frank 7,1408 7,1838 % 0,76  
Riyal 1,8533 1,8626 % 0,65  
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Cumhuriyet 2.476 2.538 0,50  
Tam 2.541 2.604 0,40  
Yarım 1.238 1.271 0,20  
Çeyrek 621 636 0,10  
Gümüş.Ons 15,13 15,17 -0,11  
Gümüş Gr. 3,41 3,41 0,01  
B. Petrol 21,48 21,48 0,15  
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