***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 250.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 325.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 11.08.2020Vade (Gün Sayısı) 81Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDBRKT82026Vade Başlangıç Tarihi 22.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 325.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.08.2020 10.08.2020 11.08.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.08.2020 10.08.2020 11.08.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde 81 gün vadeli 325.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 tertip ihrac 325 Mio.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847038BIST