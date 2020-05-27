***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
27.05.2020 19:02
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? eli 75.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tertip ihrac 75 Mio.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847037
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.929,16
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
18:056,7778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0525
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
18:057,4570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0662
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
18:05373,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 4,91
|Açılış
|: 373,53
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
373,72
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
|
|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2798
|8,3213
|% 0,43
|
|Frank
|6,9679
|7,0099
|% 0,80
|
|Riyal
|1,7984
|1,8075
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|2,06
|
|Altın Gr.
|373
|373
|4,81
|
|Cumhuriyet
|2.422
|2.452
|22,10
|
|Tam
|2.493
|2.516
|22,90
|
|Yarım
|1.217
|1.230
|11,10
|
|Çeyrek
|608
|616
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,34
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|0,08
|
|B. Petrol
|34,81
|34,81
|-1,36
|