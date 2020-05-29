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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

29.05.2020 16:55
GÜNCEL HABERLER



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDBRKT52011 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 29.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 183
ISIN Kodu TRDBRKT52011
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 28.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.05.2020 28.05.2020 29.05.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.05.2020 28.05.2020 29.05.2020 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 50.000.000 -TL nominal tutarlı, 183 gün vadeli, TRDBRKT52011 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 onaylı ihraç belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847708


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 63,25 11.906.858 % 10,00  
ISBTR 58.900,00 1.631.752 % 9,99  
PKENT 188,50 2.384.539 % 9,98  
FENER 11,83 203.666.024 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.612.724 % 9,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3838 8,4258 % 0,18  
Frank 7,0675 7,1100 % 0,43  
Riyal 1,8109 1,8200 % 0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.735 15,82  
Altın Gr. 381 381 4,79  
Cumhuriyet 2.472 2.503 29,20  
Tam 2.545 2.572 22,40  
Yarım 1.242 1.255 14,70  
Çeyrek 621 628 7,30  
Gümüş.Ons 17,80 17,82 0,45  
Gümüş Gr. 3,91 3,92 0,11  
B. Petrol 35,58 35,58 -0,45  
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